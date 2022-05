Son asaltadas cuando iban a viajar: víctimas sospechan del taxista por aplicativo

Momentos de terror vivieron dos hermanas al ser asaltadas a mano armada cuando se disponían a dirigirse al aeropuerto con rumbo a su natal Chiclayo. Los delincuentes llegaron a bordo de un auto y se llevaron todas las maletas de sus víctimas en Miraflores.

Tras el suceso, las afectadas empezaron a sospechar del taxista por aplicativo, quien, según refieren, habría tenido actitudes de ser cómplice de los criminales.

"El aplicativo, mi hermana lo pidió a las 5:10 a.m., y llegó bien rápido, lo cual no es tan normal, porque generalmente se demoran un par de minutos. Luego, me di cuenta que el conductor se estaba demorando mucho en subir las maletas a su auto, A él no le robaron la llave del carro, también puso luces intermitentes como una señal", señaló.

"Los ladrones se llevaron todas las maletas, yo le pedí mi pasaporte, me lo dieron, a mi hermana le quitaron sus laptops, todo lo perdido alcanza a 7 mil dólares. Por ahora estamos más tranquilas, ese día estábamos asustadas, y espero que puedan atrapar a los responsables", expresó a Buenos Días Perú.

Indicó que su hermana acudió ayer a presentar la denuncia en la comisaría de Miraflores y señaló que no es la primera vez que sucede esto en el distrito.