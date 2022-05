Retiro de CTS: Desde el 6 de junio se puede realizar el desembolso

Al 100%, así se autorizó el nuevo retiro de la CTS publicado este último miércoles en el diario oficial “El Peruano”, pero realmente ¿A quiénes beneficia esta medida tomada ante las necesidades económicas generadas por la pandemia de la COVID 19?

Esta ley del retiro de la CTS beneficia básicamente a los trabajadores formales que hoy día se encuentran en planilla, porque aquellos que estaban trabajando hasta el mes pasado y ya salieron de la planilla no necesitan de ninguna ley especial, ya que pueden hacerlo en cualquier momento.

Pero la realidad refleja que cerca de 13 millones de trabajadores, que hoy día no están en el sector formal, no van a recibir este beneficio y son muchos ya lo hicieron el año pasado y no estaría calificados para el nuevo retiro, ya que sus fondos actuales no alcanzan el monto requerido.

¿CUÁL SERÁ EL MEJOR USO SI SE HACE EL RETIRO DE LA CTS?

Si usted tiene pensado realizar el retiro de sus fondos de CTS, recuerde que estará disponible hasta diciembre del 2023

En los estudios de Buenos Días Perú, el especialista laboral, el abogado Fernando Varela, analizó la situación ante la medida dada por el Gobierno. “Para el 2023 muchos no tendrán CTS” señala el experto ante el desembolso total de este fondo de emergencia, que es un salvavidas ante la pérdida del trabajo.

“Los empleadores deben asumir el seguro de desempleo y con estas medidas el Gobierno toma el dinero de terceros” para enfrentar en este caso los efectos de la COVID-19, causando a largo plazo quedarse sin fondos de emergencia.

Si alguien aún tiene algo en su cuenta CTS, para el especialista les recomienda mantenerlos allí, pensado a futuro, sobre todo ante la situación política que vive actualmente el país.