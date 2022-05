¡El colmo! extranjero ataca con tijeras a pasajero y lo culpa por no dejarse robar

Un ciudadano de nacionalidad venezolana atacó con una tijera a un pasajero de transporte público, luego de que la víctima se resistiera al robo de su celular. El ataque ocurrió al interior de un bus de la empresa El Chino, cuando transitaba la vía de Evitamiento en el Rímac.

"Estaba pasando la avenida Acho, (el ladrón) se sentó frente a mí, me quiso quitar el celular y me sacó la tijera en el pecho, el chofer cerró la puerta y no lo dejó salir", expresó la víctima a Panamericana Televisión.

INSÓLITA JUSTIFICACIÓN

El acusado fue identificado como Edelber Antonio Gómez Barco y al ser intervenido admitió el hecho y tuvo el descaro de decir que la víctima tuvo la culpa por no dejarse robar.

"Es mejor que me lo haya entregado, yo me iba tranquilo, no me quiso entregar el teléfono, me alzó la mano y yo lo he pinchado", señaló ante la Policía.

Finalmente el herido, un adulto mayor, fue llevado hacia el hospital Cayetano Heredia, donde su estado de salud es estable.