Gobierno ya promulgó ley: ¿Qué hacer si retira fondos de su AFP?

Según cálculos del Poder Ejecutivo, unos 30 mil millones de soles se retirarán de las AFP en los próximos días. Las personas que realizarán este nuevo retiro, tiene autorizado a sacar solo 18 mil 400 soles de su fondo de ahorros. Esta ley aprobada el último viernes ha generado posiciones a favor y en contra.

Para el experto en finanzas, Jorge Carrillo, existe un mayor porcentaje de jóvenes adultos que están dispuestos a hacer efectivo este retiro de fondos sin pensar a largo plazo. Además, este retiro va a golpear la rentabilidad de todo el sistema, afectará principalmente a los aportantes, señaló el experto.

A favor y en contra

Los ciudadanos también opinaron a favor y en contra sobre el retiro de fondos, algunos piensan que sería bueno para poner un negocio, ya que al final se recibe una pensión que no alcanza, otros que no, ya que los ambulantes hacen fuerte competencia, etc., etc. Pero lo que no se debe olvidar es que ese dinero lo ayudará cuando se jubile.