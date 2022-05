La venían siguiendo: interceptan a mujer y le roban S/25 mil que había retirado del banco

Una mujer que recientemente había retirado una fuerte cantidad de dinero fue asaltada a mano armada por tres criminales que iban a bordo de un automóvil. La víctima tenía en su haber 25 mil soles que retiró de una agencia bancaria en la zona de Retablo ubicado en el distrito de Comas.

En todo el trayecto, se dio cuenta que sospechosos la estaban siguiendo. Por ello, decide orillar su camioneta a la altura de una bodega, donde pensó que al haber cámaras de seguridad, podía estar a buen recaudo. Sin embargo, eso no fue impedimento para los hampones.

"Venían por la mochila donde estaba el dinero, ellos sabían. A la esquina del banco, me percato que me estaban siguiendo, me doy cuenta que hay cámaras y me orillo, pensé que la Municipalidad podía auxiliarme", expresó a Buenos Días Perú.

CUESTIONA LENTITUD DE LA PNP

La mujer agraviada señaló que el dinero pertenecía a la empresa donde trabaja como tesorera. Según relató, la Policía llegó después de 45 minutos del asalto.

"No me han pedido las imágenes de las cámaras, no me han hecho las pericias del vehículo, también les entregué el número de placa de los delincuentes", indicó mortificada.