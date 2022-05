Se salvó de morir: hombre fue atacado por cinco perros american bully en La Victoria

De terror. Un hombre resultó herido tras ser atacado por cinco perros American Bully, en La Victoria. José Paz venía caminando por la calle Los Alizios, cuando de pronto los canes que estaban en un pasaje lo vieron y corrieron a perseguirlo. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

En imágenes se observa cómo los animales muerden la pierna del hombre; sin embargo, el hombre llevaba puesta ropa gruesa y por ello, se salvó de morir. Incluso, uno de los canes lo ha mordido en su parte intima.

"Quiero denunciar este hecho porque no es la unica vez que atacan ya otra veces lo han hecho con otra gente (...) Yo soy una persona adulta he podido defenderme, lo agarré a patadas, pero me he caído de espalda", dijo.

"Hay que tener cuidado con este tipo de perros no podemos tenerlo en la comunidad", agregó. Refirió que tras lo ocurrido se fue caminando a su casa para curar sus heridos, pues en ese momento no recibió ayuda del dueño de los animales.