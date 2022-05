Piden ayuda: hombre fue baleado y le dan alta médica pese a tener aún proyectil dentro del cuerpo

Su esposa dijo que el hospital Almenara dio la orden porque la víctima no presenta complicaciones en los demás órganos. Ella está preocupada, pues no sabe si Kevin Huamán podría empeorar.

Familiares de un hombre que fue víctima de la delincuencia, en San Juan de Lurigancho, denuncian que este tiene una bala alojada en los tejidos blandos de su organismo; sin embargo, el hospital Almenara indicó que debía ser dado de alta porque no presenta complicaciones en los demás órganos.

Se trata de Kevin Huamán Pérez que había salido a comprar en una bodega cuando delincuentes armados le robaron su celular y, no contentos con ello, lo balearon a sangre fría. Su esposa pide que se le intervenga quirúrgicamente, pues lo tiene en su casa y no sabe si su condición podría empeorar.

“Él bajó a comprarle un yogurt a nuestro hijo. Habrá pasado como cinco minutos y viene un vecino y me dice que le han disparado”, contó Angélica Chamaya. “Él tenía el teléfono en el bolsillo. Le dijeron ‘ya perdiste’. Él tira el teléfono, entonces corre y el ratero le dispara”, agregó.

Explicó que su pareja fue atendido a una clínica, donde lo estabilizaron para luego llevarlo en ambulancia al hospital Almenara. “La cirujana me dijo que la bala no estaba en el tórax, ningún órgano estaba afectado. Dijo que cuando no es emergencia ella no se encarga, sino el médico cirujano que está de turno”, señaló.

Angélica dice que Kevin fue evaluado por tres médicos y tras más de 12 horas le dieron de alta con la bala alojada en el cuerpo. Por ello, pide apoyo porque el padre de familia se encuentra en su casa, ubicada en el AH 24 de diciembre. “Lo tengo acá, no sé dónde está la bala, si está hinchado o no”, expresó.

ESSALUD RESPONDE

El Seguro Social de Salud respondió sobre el tema e indicó que el joven padre de familia fue dado de alta tras brindarle ciertas recomendaciones a los parientes.

“El paciente y sus familiares fueron informados acerca del estado de salud y se procedió con el alta médica, precisándole una serie de indicaciones”, recalcó EsSalud.