VMT: dueño de cabina de internet pide a la PNP investigar robo de sus costosos equipos

La delincuencia es un flagelo que ha traspasado todo límite. Delincuentes llegaron a bordo de una moto y se llevaron los costosos CPUs de una cabina de internet, en el distrito de Villa María del Triunfo. El dueño del negocio denunció que hasta el momento la Policía Nacional (PNP) no investiga el robo.

"Supuestamente iban a venir a tomar huellas dactilares desde el jueves y hoy estamos lunes y no se presentado nadie. No les interesa, para ellos no ha pasado nada a pesar que tenemos la información, la placa sabemos a quién pertenece (...) Me siento un poco abandonado por ellos", dijo.