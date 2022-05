Comerciantes denuncian desalojo irregular del mercado Tierra Prometida en Santa Anita

Comerciantes denuncian un desalojo irregular en el mercado La Tierra Prometida, terreno tan soñado, ubicado en el distrito Santa Anita. Ayer, estos exvendedores de La Parada fueron desalojados, sin embargo hoy regresaron porque, según indican, no fueron notificados, y ahora "se encuentran secuestrados por personal de seguridad".

En un enlace con Buenos Días Perú, acusaron Edson Tinoco Aguilar, exfuncionario de la Municipalidad de Lima de cometer "estos abusos". "Han recaudado la suma de 12 millones de soles. El 80% de comerciantes ha regresado a la vía pública, pedimos la intervención de la Contraloría, Congreso, que el alcalde actual Miguel Romero nos escuche", expresaron.

EN PANDEMIA FUERON TRASLADADOS

Recordemos que hace unos meses, durante la pandemia, estos comerciantes fueron trasladados a la Tierra Prometida, durante la gestión de Jorge Muñoz, para que puedan trabajar en buenas condiciones y con todos los protocolos contra la Covid-19.

Sin embargo, hoy el panorama es sombrío. "En este momento no hay baños, no hay salubridad, tenemos varios compañeros que han fallecido aquí. Hay madres humildes que no saben defenderse. No es una falsedad, quiero dejar claro que nosotros no queremos asumir la administración del mercado, sino que lo haga la municipalidad", dijeron.