Chorrillos: acusa a su padre de atentar contra su vida al arrastrarlo seis cuadras desde un auto

Anthony Vaca denunció a su padre haberlo arrastrado por al menos seis cuadras desde su propio vehículo en la avenida Alejandro Iglesias en el distrito de Chorrillos. Producto de la violenta acción, resultó con fracturas en los brazos y piernas, además de presentar hematomas en todo el cuerpo.

Consultado por la razón por la que actuó de esa forma su progenitor, la víctima señaló que su padre quiere apoderarse de su camioneta.

"En forma de venganza, quiere quitarme algo que es mío y me ha agredido. Él quiere que le dé mi camioneta como de lugar, me ha amenazado, me ha mandado a robar con cuatro delincuentes", contó a Buenos Días Perú.

El joven asegura que la camioneta está a su nombre y que su padre actúa en confabulación con su expareja. Relató que nunca ha tenido una buena relación con el denunciado, desde pequeño, recuerda que todo era violencia.

"Mi papá de niño siempre me ha maltratado física y psicológicamente, nunca he tenido buena relación", expresó el agraviado, quien ya presentó su denuncia en la comisaría.