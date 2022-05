Regalan celular a niña que fue víctima de robo cuando hacía sus clases virtuales en SJM

Un delincuente no tuvo reparos en robarle un celular a una niña de cinco años, cuando hacía sus clases virtuales en el distrito de San Juan de Miraflores.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el facineroso camina al costado de la mesa donde estaba la niña junto a su familia. Y en una rauda reacción, le arrebata con fuerza el equipo celular a la menor y huye despavorido.

UNA SONRISA DE NUEVO

Gracias al buen corazón de algunos ciudadanos, un empresario peruano identificado como Pedro Chirinos, tras conocer esta noticia, decidió regalarle un nuevo teléfono celular a la pequeña Hanna, además de darle otros presentes como una casaca para el invierno.

"¿Quién no se va a conmover con este caso, ni bien me lo comentaron estaba presto a colaborar, de repente no le vamos a solucionar los problemas, pero sí podemos brindarle un granito de arena par que la niña salga de esta confusa ocasión que le ha generado este robo", expresó a Buenos Días Perú el ciudadano.