No tenía SOAT ni brevete: motociclista atropella a niño y lo deja con la pierna fracturada en SJL

En la avenida Campoy, un niño de tan solo seis años fue arrollado brutalmente por una motocicleta cuando regresaba de comprar en una bodega. Debido a la gran velocidad con que circulaba el conductor, termina embistiendo al menor varios metros, dejándolo inconsciente.

Según informó nuestro reportero, el motociclista es extranjero y no cuenta con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), brevete ni placa de su unidad. Ante ello, quien viene corriendo los gastos médicos es la madre del menor, quien implora por ayuda.

Producto del impacto, el niño se encuentra internado en el hospital de Emergencias Pediátricas en Grau, sin embargo, cuenta, que no le quieren tramitar el Seguro Integral de Salud, "porque no aplica para accidentes", según le dijeron.

NECESITA OPERACIÓN

"Ayer lo llevamos inconsciente a mi hijo, en el camino reacciona, llegamos al hospital y me dijeron que tiene una fisura en la parte izquierda de la cabeza, los doctores están esperando que baje la hematoma, su pierna está fracturada y necesita operación", contó la madre a Buenos Días Perú.

"El SIS no quiere cubrirme los gastos, me dice que por ser accidente de tránsito no cubre. pido ayuda al ministerio de salud, la operación me estaría costando 6 mil soles y no tengo las posibilidades", expresó con lágrimas la progenitora.

ACCIDENTES CONSTANTES

Pese a que los vecinos han construido rompemuelles, los accidentes resultan ser constantes, debido muchas veces a la imprudencia de los motociclistas, que hacen piruetas.