Denuncian abuso de grúas: vecinos protestan por "arbitrarios" traslados de sus autos a depósito

Un grupo de vecinos del distrito de Surco se encuentran indignados pues denuncian que sus vehículos son continuamente trasladados e internados en depósitos municipales sin el mínimo criterio y de manera arbitraria.

Esta acción sería parte de una estrategia de recaudación fácil que emplean algunos distritos, tal como figura en una investigación de diario El Comercio.

ALTA GAMA

La ciudadanía denuncia que coincidentemente la mayor parte de vehículos llevados al depósito municipal son de alta gama, debido a que es más probable "que los dueños paguen por el retiro de sus autos".

"Llevamos meses denunciando el abuso de estas grúas. No queremos que quiten a las grúas, pero no pueden abusar. Acá hay un problema de estacionamiento", dice un vecino, quien denuncia que no reciben respuestas de la Municipalidad.