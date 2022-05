Bullying en colegio: Masacran a “policía escolar” y lo dejan grave

Una desesperada madre de familia, llamada Sara denunció que su menor hijo, que por sus buenas notas y ejemplar comportamiento fue elegido “policía escolar”, fue agredido salvajemente por otros alumnos, presuntamente por llamar la atención a un compañero por llegar tarde a clases.

La madre de origen extranjero, señaló que su hijo no solo fue atacado por varios compañeros a golpes, también lo habrían hecho hasta con objetos contundentes, y hasta uno de ellos lo habría estrangulado hasta dejarlo casi inconsciente.

“Lo masacraron a golpes y lo han dejado grave” señaló entre lágrimas ya que su hijo ha sido internado en el Hospital del Niño en Breña, por presentar síntomas por fractura a nivel cervical, que le está afectado la medula espinal, que le ha dejado consecuencias muy serias a nivel neurológico.

En otro momento la progenitora, indicó que el centro educativo, donde habría ocurrido el salvaje ataque, no se ha hecho responsable por el hecho, y hasta el director del colegio, que queda en Puente Piedra, le indicó que no tiene ingresos por lo que no podían ayudar económicamente al menor herido

Lo más indignante para la madre es que el director, tras prometer apoyarla, la bloqueó del whatsapp y nunca mas se comunicó con ella.

Ahora el menor se encuentra postrado en el Hospital del Niño en Breña y si usted desea ayudarlo lo puede hacer llamando al teléfono 917-323118.