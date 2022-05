San Borja: dejó su auto en taller de pintura y se percata que lo usaron sin avisarle

El pasado 26 de abril, Israel Cuba dejó su vehículo internado en un taller de pintura ubicado en San Borja y luego de unos días se dio cuenta que su auto estuvo circulando por algunos distritos de Lima.

"Nadie tiene el derecho de agarrar el bien ajeno para hacer sus actividades o actos ilícitos, eso es más que todo mi preocupación", expresó a Panamericana Televisión.

Al recoger su vehículo, el hombre se percató que el combustible había disminuido y el kilometraje, aumentado. "Me doy con la sorpresa que el vehículo había recorrido por siete distritos de Lima. Me dan una explicación, que mi carro es de alta gama y no lo pudieron hacer, y que lo mandaron a otro taller en Lince, al cual yo no autoricé", contó.

¿QUÉ RESPONDIÓ EL TALLER?

Mapisa Tuning, según sus redes sociales, es un taller con clientes satisfechos y que le ha brindado servicios a diversos personajes de la farándula. Panamericana acudió a la sede de dicho establecimiento y recogió los descargos de los dueños.

"Israel no sabía, no se le informó, pero es parte del proceso. Nosotros todo el tiempo nos disculpamos con él, sé que ha sido un error no informar", expresó el dueño. Además Israel Cuba siente que su auto no tiene el mismo rendimiento que el que tenía antes de llevarlo al taller.