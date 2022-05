SJL: perros pitbull y Bull Terrier dejan grave a niño, médicos podrían amputarle el dedo

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un perro de raza pitbull se abalanza con total brutalidad contra un niño y lo ataca. El terrible suceso ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Es en ese momento vecinos y comerciantes acuden a ayudarlo, sin embargo el can no lo dejaba. "Mi hijo pedía auxilio a gritos, se había acurrucado para que no sea afectado, le dañó varias partes de su cuerpo", expresó la madre conmocionada a Panamericana Televisión.

El ataque no quedó ahí. Un hombre en brazos carga al menor para ponerlo en un lugar seguro, de inmediato el pitbull vuelve a atacar al niño. Vecinos exigen justicia para el pequeño y acusan al dueño del perro.

El menor permanece en el hospital de Grau tratando de recuperarse de las serias heridas que ha recibido del brutal ataque. "Le han hecho todo lo posible para recuperarle el dedito, la mano y si se infecta puede generar la amputación de su dedo", señaló la progenitora.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Los vecinos refieren que hasta ahora se desconoce la identidad de los dueños de los perros. No se han presentado para asumir ni los gastos médicos. Los vecinos denuncian que no es la primera vez que estos peligrosos animales atacan a una persona.