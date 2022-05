Bulldog Max que fue maltratado por su dueño irá a albergue del municipio de Lima

El perrito bulldog llamado Max que sufría permanente agresión por su dueño, viene recibiendo buenos cuidados en la comisaría. Se le ve comiendo con gran gusto y es engreído por los efectivos policiales de la unidad vecinal 3 (Cercado de Lima).

Días atrás una serie de crudas imágenes causaron total indignación. Se trata de Jonel Figueroa Zarate, un ex trabajador del Congreso, quien fue captado maltratando al can al punto de desmayarlo.

Max se encuentra en buenas manos, sin embargo, la Fiscalía ha determinado que sea trasladado a un albergue de la Municipalidad de Lima, mientras continúa el proceso de investigación.

ADVIERTE ESTAFAS

Natalia Contreras, vecina del condominio Alto Colonial, quien denunció el maltrato de Max, aclaró a la ciudadanía que no se deje engañar, debido a que inescrupulosos utilizan su nombre a fin de pedir donaciones para el bulldog. "No se deje estafar, no estamos pidiendo dinero ni comida", expresó.

En tanto el agresor y dueño de Max no ha vuelto a ser visto en el condominio, al parecer en las próximas horas su familia se mudaría del lugar.