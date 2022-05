Sin ningún remordimiento: mujer arroja a sus perros a un jardín y luego los abandona

Dos cachorros fueron abandonados por una mujer sin ningún remordimiento. En imágenes se observa cómo toma del cuello a uno de ellos, y con total brutalidad lo lanza a un jardín. Todo ocurrió durante la madrugada del último sábado, en Breña.

La cámara de seguridad captó a la mujer con un pequeño perro, mientras aparentemente habla por su celular. Ella se asegura que no hayan testigos e ingresa al patio de una casa, rápidamente carga a su mascota y lo avienta entre las rejas hacia un jardín.

CACHORROS YA ESTÁN A SALVO

La inocencia de este perrito no le permite darse cuenta de la actitud inhumana de su dueña. Por más que intenta, el animalito no logra salir. Nova y Estrella ahora están en buenas manos, un final feliz que no justifica el mal accionar de esta mujer.