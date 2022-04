Queda endeudada empresa de juegos acuáticos tras sufrir robo de valiosos equipos

Una empresa dedicada al divertimento en las playas sufrió el robo de valiosos instrumentos como cuatrimotos, motos acuáticas y flyboards. La familia que administra el negocio ha quedado en la ruina, luego de que perdieran estos equipos valorizados en 150 mil soles.

En un enorme estacionamiento ubicado en el distrito de Chorrillos guardaban estos instrumentos, lugar en que las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los sujetos llegaron en una camioneta blanca y se llevan todo lo que encuentran a su paso.

ENDEUDADOS

"Pedimos un préstamo al banco, pero estos desgraciados se han llevado todo. No sé ni cómo pagar al banco, me he quedado en la calle", expresó acongojado el dueño de la empresa. Gracias al aviso de dos señores, se logró recuperar una 4x4 en el distrito de La Victoria.