Surco: Extranjero denuncia que estacionó su moto en su casa y se la llevaron al depósito

En el distrito de Surco, una motocicleta de color rojo que se encuentra estacionada en el jirón Cerro Gris, en menos de un minuto, agentes de fiscalización del municipio la levantaron con total agilidad y se llevaron en la tolva de una camioneta con rumbo desconocido.

En ciudadano extranjero, Gray Nuñez, un repartidor por delivery y propietario de la moto fiscalizada, asegura que la estacionó fuera de su vivienda por unos minutos.

“Llegué a traer una pastilla a mi esposa porque tiene gastritis compré y cuando salgo 6:30 porque tenía qué conectarme a mi trabajo de delivery me encuentro que no está la moto afuera y obviamente me asustó pensé que eran los delincuentes que se habían llevado mi moto” manifestó Nuñez.

Tras varios minutos de tensión el repartidor logró ubicar el sticker que pegó uno de los fiscalizadores en el suelo en el que indicaba que su vehículo fue decomisado. Indicó también que en la zona ningún cartel de señalización o línea amarilla prohibía el estacionamiento.

Por su parte, Ronald Rojas Sánchez, jefe de operaciones de la subgerencia de fiscalización de la municipalidad de Surco respaldó esta intervención.

Además, señaló que este tipo de operativos son frecuentes, sin embargo, lo que llama la atención es que en esta misma zona otros vehículos permanecen estacionados sin ser fiscalizados.