Colectivo Down Perú a humoristas de “Hablando huevadas”: burlarse de alguien no es gracioso

El colectivo Down Perú y la Sociedad Peruana de Síndrome de Down le respondieron a los seudo comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes en su programa de YouTube se burlaron de los integrantes de la Selección Peruana de Futsal Down.

Panamericana Televisión conversó con estos deportistas que día a día se esfuerzan para dejar en alto el nombre del Perú. Burlarse de alguien no es gracioso y menos para estas personas que a diario conviven y luchan contra los estigmas sociales.

MINISTERIO PÚBLICO NO SE PRONUNCIA

Pese a que la Defensoría del Pueblo y el Conadis hayan solicitado que se abra una investigación de oficio hasta el momento el Ministerio Público guarda silencio. Ricardo Mendoza ya tiene un proceso abierto junto a Norka Gaspar por burlarse de una menor que había sido víctima de violación sexual.