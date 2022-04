Vuelven a sonreír: promesas del fútbol reciben emotiva sorpresa tras robo de falso 'cazatalentos'

Volvieron a sonreír. Menores que fueron estafados por un falso cazatalentos, quien les prometió becas para acceder a los mejores clubes del Perú para luego robarles, recibieron emotivas sorpresas gracias a una cadena solidaria que emprendió Panamericana Televisión.

El alcalde del distrito de Ate Vitarte, Edde Cuéllar, fue el primero en hacerse presente y les regaló de parte de la Municipalidad, un celular y libro para cada uno. Pero eso no era todo, grande fue la sorpresa de estas promesas del fútbol al recibir el saludo de sus ídolos.

EL CONSEJO DE CUEVA

Uno de ellos fue Christian Cueva, el delantero de la selección peruana, quien dedicó emotivas palabras a los futuros cracks y les aconsejó que no permitan que "nada ni nadie les trunque sus sueños, espero conocerlos pronto".

Otro fue el famoso Cuto Guadalupe, quien le extendió la invitación de manera gratuita a su restaurante Cuto 16. "Me gustó mucho, me ha motivado a seguir adelante, a seguir jugando, me alegra", reaccionaron los pequeños.