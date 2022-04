Cobarde ataque: pedido desesperado de mujer cuya expareja intentó matarla con un tenedor

Una mujer fue víctima de desmedida violencia al ser atacada brutalmente con un tenedor por su expareja. La víctima pide desesperada ayuda a la Policía para capturar al sujeto, quien durante 10 años la acecha con violencia física y psicológica.

"Él dice que no me va a dejar tranquila si yo no estoy con él, que yo no puedo estar con nadie. Me va a matar si sigo haciendo mi vida. Yo no quiero nada con él, quiero que me deje tranquila, tengo mucho miedo", dice entre lágrimas la mujer a Buenos Días Perú.

Según relató, el violento hombre identificado como Marco Augusto Muñoz Pérez irrumpió a su cuarto ubicado en Mirones Bajo (Cercado de Lima), sin embargo gracias a los gritos desesperados, ingresó su vecina, quien impidió que el ataque salvaje culmine en muerte.

SIEMPRE LA BUSCA Y LA ENCUENTRA

"Ya me había separado de él en diciembre. Me mudé a la avenida Planeta, pero igual me encontró. Ayúdame por favor, no permitan que me maten, no me dejen sola, no me dejen morir", imploró la joven.