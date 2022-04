"Chorreo": roba celular a taxista y al huir traslada botín a cómplice que funge de transeúnte

Cámaras de videovigilancia del jirón Cárcamo, Cercado de Lima, captaron a un raquetero arrebatar el celular a un taxista, sin embargo, el astuto ladrón al emprender la huida, sutilmente traslada el teléfono celular a su cómplice, quien funge de transeúnte.

Inmediatamente el serenazgo persigue al hampón, quien ya no tiene el botín, sin embargo gracias a la alerta del centro de monitoreo y cámaras, se logró recuperar el móvil.

"Lo que no se logra ver por un ojo común, pero sí por las cámaras, es el chorreo que hace a otra persona. Él ya no corre con el celular, por eso el serenazgo persigue a otra persona que no es la que ha arranchado", indicó Jorge Piano, personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima.

INDUMENTARIA

Explicó que la vestimenta de los delincuentes no es un detalle menor. El ladrón que arrebató el celular viste de colores más resaltantes, mientras que el que finge de transeúnte luce con colores más oscuros para pasar desapercibido.