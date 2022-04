Los ataron de pies y manos: irrumpen armados en casa y secuestran a familia en SMP

Una familia fue secuestrada en su propia vivienda por ocho sujetos que irrumpieron violentamente al predio ubicado en San Martín de Porres. Alertados por los gritos, efectivos policiales llegaron hasta el lugar y encontraron al padre de familia maniatado y amordazado en el suelo.

Al parecer, este suceso se habría originado por una disputa familiar por la posesión de la casa. "Lo único que hice fue gritar, luego me amenazaron con un cuchillo. Fueron ocho personas. Decían quítale todos los celulares. La mujer dice ser la dueña de la casa pero yo tengo los papeles en regla", contó una de las víctimas.

"Me golpearon, me comenzaron a asfixiar, tenían armas de fuego. En todo momento me amenazaban. Cuando la Policía llegó, se escaparon dos personas y se llevaron 13 mil soles, celulares, laptops. Se han llevado mi licencia de entrenador de fútbol, mi DNI", relató a Buenos Días Perú, el padre de familia.