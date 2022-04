Hallan cadáver de joven venezolano: exigen justicia tras no recibir información sobre su muerte

Hace unos días fue hallado el cuerpo sin vida de un joven venezolano, identificado como Gender Bronw, de 24 años, quien trabajaba en un restaurante. Hasta el momento, no hay información sobre lo ocurrido, por lo que el padre de la víctima llegó a nuestro país para pedir celeridad en la investigación y exigir justicia.

Mairena Parra, vecina de Gender, lamentó que aún no tengan información sobre en qué circunstancias murió el joven el pasado 7 de abril. "Hubo una denuncia de parte de su supuesta pareja el día 8. No sabemos la identificación (...) No me querían dar información pese a tener autorización de su padre", dijo.

Asimismo, comentó que junto a Carlos, padre de la víctima, fueron a la Morgue Central de Lima para que este pueda reconocer el cuerpo de Gender. "Sabemos que lo consiguieron debajo de un puente llamado Rayito de Sol y hasta allí nos han dado información hasta que apareciera su padre", manifestó Parra.

SOBRE LA SUPUESTA PAREJA DEL JOVEN

Respecto a la denuncia hecha por Noemí Tipula, con fecha 8 de abril, pese a que el hallazgo del cadáver ocurrió un día antes, la vecina explicó que la muchacha no quiere brimuchos detalles. Por su parte, el señor Carlos reveló que su hijo habría tenido un altercado con la expareja de su enamorada.