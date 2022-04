Piden sanción ejemplar contra Ricardo Mendoza y Jorge Luna tras burlas a jugadores de futsal down

Lo volvieron a hacer. Los polémicos youtubers Jorge Luna y Ricardo Mendoza volvieron a desatar una ola de indignación, luego de que se viralizara un video de uno de sus shows en el que ambos conductores se burlan de los jugadores de Futsal con síndrome de down.

En el clip, uno de ellos se refiere al colectivo deportivo como "diferentes" en un tono jocoso. A su lado, le secundaba Ricardo Mendoza, quien ya tiene una denuncia por parte de la Fiscalía por usar el ataque sexual a una menor de edad como ejemplo para sus monólogos en su canal de YouTube.

"No soy muy hincha del fútbol down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, inició Jorge Luna, desatando la risa de los presentes. Es ahí cuando interviene Ricardo: “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, llegó con retraso”.

PIDEN SANCIÓN EJEMPLAR

Al respecto, Giseli Alvarado, vocera del colectivo Down Perú lamentó las palabras ofensivas y discriminatorias de los conductores de Hablando Huevadas contra este grupo vulnerable. "A nosotros nos ha costado mucho trabajo poder visibilizar el deporte de nuestros jóvenes con síndrome de down", indicó.

Al mismo tiempo, pidió que sobre los youtubers caiga una sanción ejemplar para que no sigan burlándose de aquellas poblaciones más vulnerables. "Usan personajes de diferentes condiciones y naturalizan este proceso, que hasta hay personas que los defienden, lo cual es doblemente indignante", declaró.