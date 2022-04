Independencia: hombre da trabajo, comida y lugar para vivir a joven pero este termina robándole

Un hombre identificado como Nestor Ipanaqué brindó ayuda económica y trabajo en su taller de cerrajería a un joven, sin pensar que siete meses después este le termine robando.

Las cámaras de seguridad del distrito de Independencia captaron el momento en que el delincuente huye del lugar con una maleta rosada de ruedas.

"Estuvo siete meses viviendo aquí en mi casa. Le di mi llave para que viva aquí, un día regreso y me doy con la sorpresa que no encuentro mis cosas. Soy una persona que me gusta confiar, nunca le pedí documentos porque me lo recomendaron. Se hacía llamar Alfredo. Nunca pensé que me iba a hacer eso", contó a Buenos Días Perú el afectado.

Entre las pertenencias robadas figuran herramientas y costosas máquinas modernas de soldadura, taladros, pistola de pintar, que bordean los 1500 soles.

ANTECEDENTE

Tras este robo, el hijo de la víctima, quien fue el que recomendó al joven, hizo sus propias averiguaciones, donde le dijeron que anteriormente había robado en otro taller.