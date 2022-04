Alcalde de Mariatana sufre robo de su camioneta pese a estar estacionada frente a su casa

Inseguridad al límite. El alcalde del distrito de Mariatana de Huarochirí sufrió un violento asalto cuando se encontraba a bordo de su camioneta Hylux con un acompañante. Tres delincuentes armados lo interceptaron cuando llegaba a su vivienda en Los Olivos, lo bajan del vehículo en medio de golpes y huyen con el vehículo.

Por si fuera poco, los sujetos también lanzaron disparos contra algunos vecinos que pedían auxilio. "Cuando me estaciono, me encañonan y lo primero que hice es no poner resistencia (...) Siempre me apuntaron con el arma en la cabeza. Les dije que no me hagan nada y se lleven la camioneta", contó la autoridad.