Mercado del Callao: El kilo de pollo baja a S/. 8.50 y no hay desabastecimiento

El día de ayer las alarmas se encendieron y que el paro de transportistas afectó el abastecimiento de muchos mercados de Lima Metropolitana y del resto de ciudades del país. Se había reportado disminución de ingresos de camiones de frutas, verduras, hortalizas, entre otros productos y alimentos en los mercados mayoristas, como el pollo.

Y es que la escasez de pollo, uno de los alimentos mas consumidos en las mesas peruanas, puso la preocupación en todos ya que solo traería el alza en su costo para quienes lo encuentren.

Pero no todos son malas noticias y un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el mercado Central del Callao, donde sus comerciantes han hecho todo lo posible para no subir el precio del pollo, y el día de hoy manifiestan que se está normalizando ya que bajo a S/. 8.50 y ya no se ha generado desabastecimiento como el día de ayer.

Según informan, “Se junto la mercadería de ayer con el de hoy, pero son frescos ya que llegan vivos”, por lo que pueden garantizar no solo el abastecimiento sino también la calidad de la carne de el ave mas querida por las mesas peruanas.