Denuncian continuas fiestas chicha en cevichería y que calle se ha convertido en baño público

Una cevichería llamada El Pez Gordo se ha convertido en un dolor de cabeza para los vecinos del cruce de las avenidas Carlos Mariátegui Central en el distrito de Villa El Salvador. Ellos denuncian que las continuas fiestas chicha al interior del negocio hasta altas horas de la madrugada no les dejan vivir tranquilos.

Con orquesta en vivo, botella en mano y sin ningún tipo de distanciamiento, más de 50 personas fueron captadas celebrando en la cevichería. Además según los vecinos, se ha llegado con total descaro al punto de instalar un improvisado baño en la vereda, al frente de las viviendas.

"Se amanecen, hacen tremenda bulla, no dejan dormir. Vienen gente con mal vivir, venezolanos", declaró un testigo, quien evitó dar su identidad para no ser víctima de alguna represalia. Además los moradores denuncian a la Policía de tener conocimiento de este descontrol y no hacer nada.

PROPIETARIO SE DEFIENDE

"La cevichería sí tiene permiso para funcionar, el letrero no es necesario. Las fiestas no son todos los días", se defendió el dueño del negocio. En tanto, vecinos esperan que las autoridades fiscalicen el local, que podría incrementar las incidencias delictivas en la zona.