Rímac: multan a dueña de pitbull que atacó a niño y lo dejó malherido

Tras conocerse que un perro pitbull atacó a un menor de edad dejándolo en grave estado de salud, un equipo de Fiscalización de la Municipalidad del Rímac le impuso una multa de 4 mil 600 soles a la dueña de la mascota.

El menor de 9 años quedó gravemente herido en la parte trasera del coxis y tuvieron que coserle al menos nueve puntos. Los vecinos de la zona exigen a las autoridades que el can sea trasladado a un albergue o en el peor de los casos sea sacrificado.

PIDEN MAYORES SANCIONES

Los vecinos aseguran que Felipa Calixto Salas, dueña del perro, no le gusta que los niños jueguen cerca a su hogar, y que no es la primera vez que instiga a su can para que ataque a otros menores del vecindario.

Esta sería la segunda vez que la madre la víctima ha presenta una denuncia contra esta mujer.