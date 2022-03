Rímac: Menor es atacado por perro pitbull y ya no puede ir al colegio

El día jueves 17 de marzo un niño fue atacado por un perro de raza pitbull en un vecindario del distrito del Rímac. Según la madre del menor, la culpable sería la dueña del can, ya que empujó perro para que atacara a su hijo y a otro compañero con quien jugaba durante la agresión.



El menor de 9 años quedó gravemente herido en la parte trasera de la coxis y tuvieron que coserle al menos nueve puntos.



Los vecinos aseguran que Felipa Calixto Salas, dueña del perro, no le gusta que los niños jueguen cerca a su hogar, y que no es la primera vez que instiga a su can para que ataque a otros menores del vecindario.



Esta sería la segunda vez que la madre la víctima ha presenta una denuncia contra esta mujer. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta por parte de la Municipalidad del Rímac.

Residentes piden que se lleven al perro a otro lugar, o que incluso, lo sacrifiquen.