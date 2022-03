Cobradora perdió pierna cuando chofer 'competía' con otro bus para recoger más pasajeros

Karina Laurente Salcedo vive una dramática situación desde hace cinco años, cuando su vida cambió al perder una pierna, producto de una imprudencia vehicular por parte de la empresa transporte Cruz del Centro.

Laurente, quien fue cobradora del bus que la atropelló, relató su lamentable testimonio a Panamericana Televisión que sufrió por parte de la empresa de transporte, que hasta la fecha no le ha indemnizado ni un sol.

Según Laurente, todo ocurrió cuando junto con su chofer emprendieron la ruta y en medio de ella, el conductor decidió 'hacer carrera' con otro bus, con el fin de recoger más pasajeros, un requisito obligatorio que Cruz del Centro habría impuesto a sus trabajadores para recaudar más dinero, y de incumplirlo, serían suspendidos por dos días.

"COMPITEN PARA GANAR PASAJEROS"

"El chofer me dijo: Karina, el espejo está en mal estado, ¿puedes moverlo? justo ahí, empezó a corretear el carro con otro par ganar pasajeros. Antes de llegar a pro, adelante venía un rompemuelle grande, caí al vacío y me arrastró. Cuando frena, las llantas estaban encima mío. Veo y mi pie estaba molido", dijo.

"Las empresas de transporte solo se enfocan en hacer dinero. Trabajamos de manera estresante, a todos los cobradores nos pedían un tope que por vuelta era S/300 soles, lo que era 8% para cobrador y 10% para el chofer", detalló.

Según testifica Karina, la empresa Cruz del Centro le prometió que le iban a ayudar y no la dejarían desamparada, pero solo fueron palabras. "Al día siguiente soltaron al bus y al chofer de la comisaría, y hasta hoy no me han dado ni un sol", indicó.