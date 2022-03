Cobradora pierde pierna por culpa de bus Cruz del Centro, el mismo que atropelló a suboficial

Karina Laurente Salcedo vive una dramática situación desde hace cinco años, cuando su vida cambió al perder una pierna, producto de una imprudencia vehicular por parte de la empresa transporte Cruz del Centro.

Laurente, quien fue cobradora del bus que la atropelló, estuvo en el set de Buenos Días Perú para contar su lamentable testimonio contra la empresa de transporte, que hasta la fecha no le ha indemnizado ni un sol.

Cruz del Centro es la misma unidad que hace unos días atropelló a una suboficial de Tránsito, dejándola con el brazo destrozado en plena vía Evitamiento.

'NEGOCIO DE GANAR MÁS PASAJEROS'

Según Laurente, todo ocurrió cuando junto con su chofer emprendieron la ruta y en medio de ella, el conductor decidió 'hacer carrera' con otro bus, con el fin de recoger más pasajeros, un requisito obligatorio que Cruz del Centro habría impuesto a sus trabajadores para recaudar más dinero, y de incumplirlo, serían suspendidos por dos días.

"El chofer me dijo: Karina, el espejo está en mal estado, ¿puedes moverlo? justo ahí, empezó a corretear el carro con otro par ganar pasajeros. Antes de llegar a pro, adelante venía un rompemuelle grande, caí al vacío y me arrastró. Cuando frena, las llantas estaban encima mío. Veo y mi pie estaba molido", contó a Buenos Días Perú.

"Las empresas de transporte solo se enfocan en hacer dinero. Trabajamos de manera estresante, a todos los cobradores nos pedían un tope que por vuelta era S/300 soles, lo que era 8% para cobrador y 10% para el chofer", detalló.

CERO INDEMNIZACIÓN

Tras el fatídico accidente, en lugar de recibir una pronta ayuda, el chofer le increpó diciendo por qué no se había sujetado bien. "Por eso no me gusta trabajar con mujeres", señaló. Un piadoso pasajero al verla herida, hizo que trasladen al Hospital Sergio Bernales, le rogué al doctor que recuperara mi pie y me dijo que no podía hacer nada porque todo estaba destrozado.

Según testifica Karina, la empresa Cruz del Centro le prometió que le iban a ayudar y no la dejarían desamparada, pero solo fueron palabras. "Al día siguiente soltaron al bus y al chofer de la comisaría, y hasta hoy no me han dado ni un sol", indicó.

"Yo con mis propios medios he juntado dinero, vendo gelatinas, me he caído, trato de correr para ganarme un sol", refiere.

La empresa de transporte como tercer civil responsable tiene que indemnizar a la víctima y vamos a hacer que ninguna unidad salga a trabajar hasta que se repare", señaló el abogado.