Capturan a delincuentes que utilizaban mototaxi para robar en tempranas horas

Efectivos policiales lograron dar con la captura de dos delincuentes, que utilizaban una mototaxi para asaltar a transeúntes en el distrito de Santa Anita.

Cámaras de seguridad captaron cuando uno de los hampones desciende de la unidad y aparenta esperar a una persona, sin embargo, en una rápida acción, va directamente contra un ciudadano y lo amedrenta con un arma de fuego.

Bryan Flores de 27 años y Pablo Ascensios de 29 años, a ambos se les incautó un arma con cinco municiones, un revólver y una réplica de pistola.

MODUS OPERANDI EN LAS MAÑANAS

Tenían la modalidad de asaltar en horas de la mañana de 5 a.m. a 7 a.m. Francisco Solano Chávez, cuenta los momentos de tensión que vivió al ser víctima de estos delincuentes. "Se me acerca me dice dame tu billetera y celular".

Ambos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras que vecinos piden más patrullaje en la zona.