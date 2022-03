Nuevo atentado contra autos: aparecen más vehículos rayados en Surco sin motivo alguno

Acto vandálico. Hace unos días, cámaras de seguridad registraron el extraño accionar de un sujeto que sin ningún reparo rayó todos los vehículos que encontró estacionados a su paso en la avenida Próceres, urbanización Los Viñedos en el distrito de Surco.

Sin embargo, este hecho no sería aislado, puesto que hoy Buenos Días Perú recibió el llamado de más vecinos de otra urbanización, quienes denunciaron que sus vehículos sufrieron similares rayaduras.

"En la mañana, me percato que el forro estaba destrozado, pensé que eran unos perros, luego me doy cuenta que habían rayaduras y huecos en el parachoque, lo cual me mortificó", expresó un afectado.

ASUMIRÁN COSTOS

Los propietarios de las unidades se encuentran indignados puesto, que el costo de reparación de los vehículos asciende a más de 1000 soles.