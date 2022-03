Jesús María: padre denuncia que su hija desapareció cuando iba a sus clases de vóley

La buscan intensamente. Una adolescente, de 16 años de edad, identificada como Carolina Ríos Deza, se encuentra desaparecida desde el último viernes luego de salir de casa rumbo a sus clases de vóley, en el distrito de Jesús María.

Según contó su padre, Segundo Ríos, la menor solía regresar a su hogar a las 7 p.m., pero aquel día no regresó a su domicilio. Una cámara de vigilancia captó a Carolina subiendo a un auto gris al salir de su academia, ubicada en el Campo de Marte.

Además, se le observa junto a su compañera, quienes abordaron autos diferentes con rumbo desconocido. La familia teme por la vida de la menor, por lo cual puso rápidamente la denuncia por desaparición en la comisaría del distrito.

PIDEN CELERIDAD A LA PNP

"Tengo que ir a presionar a la comisaría para ver si hay alguna novedad. Lo que me preocupa es que la Policía no se apura (...) Es una emergencia, la vida de una niña, puede pasar cualquier cosa. Hoy en día se ven muchas cosas malas. No sabe cómo me siento yo, llevo varios días sin poder dormir", dijo a Buenos Días Perú.

Cabe señalar que las cámaras de videovigilancia serán clave para resolver el destino del auto gris que abordó la adolescente, así como la información de la placa. Si reconoce a Carolina Ríos Deza o tiene alguna información sobre su paradero, por favor no dude en comunicarse al número 995 771 801.