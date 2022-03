Médico asesinado en Lince: padre lamenta "falta de control y registro" del conserje de edificio

Un joven médico fue asesinado por un ciudadano extranjero en el interior de su departamento en el distrito de Lince. Según las primeras investigaciones policiales el autor del crimen sería una persona cercana a la víctima.

Según las imágenes de cámaras de seguridad del edificio multifamiliar, la víctima identificado como Kevin Jordan Lucano Tejada (29), llegó en horas de la madrugada del pasado 27 de febrero junto a un sujeto de nacionalidad extranjera hasta su apartamento.

Pasada las 6:00 a.m. cámaras de vigilancia registraron al sujeto saliendo del apartamento de Kevin con maletas en mano, una mochila y una bolsa. Finalmente el sujeto sin levantar sospechas salió del edificio para luego darse a la fuga.

A esta hora, se supo que la Policía aún desconoce el nombre de la persona que ingresó al edificio. "Pido a la prensa que me apoye, porque realmente estoy quebrado. No puede quedar así. No veo avance de las investigaciones, pido al ministro del Interior que haga justicia", suplicó el padre.

Agregó que el presunto criminal ha tenido la "desfachatez de vestirse con toda la ropa de mi hijo". Además se mostró indignado por la falta de control y registro por parte del conserje del edificio.

"En recepción te piden los documentos, doy parte de culpa a la administración del edificio por el control. A cualquier persona, hasta mis familiares les pedían DNI", expresó el señor Javier Lucano.