Padre de menor sustraído: cuando la mamá viene a EE.UU. lo tiene el tiempo que sea

Luego de publicarse las imágenes de cómo una persona se lleva a la fuerza a un menor de 4 años en Miraflores, el padre biológico del pequeño, el ciudadano norteamericano Luis Alfredo Orosco Oliveros aseguró que se trataba de él quien protagonizó la escena y dijo tener la custodia absoluta del niño.

En entrevista con Buenos Días Perú, señaló que la custodia judicial fue de mutuo acuerdo y está firmada por un juez americano, por él y por la mamá Glenda.

"Fuimos a Perú de turismo. Ella fue a verlo, lo dejé, me bloqueó de todos lados. Estaba dos días buscándolo", contó. Por otro lado, negó estar ligado a mafias de drogas tras la acusación que lanzó su expareja.

CONFÍA EN LAS LEYES AMERICANAS

"Mi hijo va al colegio de 8 a 4 p.m. y recibe terapia. Cuando ella (la mamá) viene a Estados Unidos una vez al año, no tengo problema que lo tenga 1 o dos semanas, lo que sea, porque aquí ya no puede hacer nada, no puede sacar un pasaporte, ni nada", indicó.