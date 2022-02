Jovencita denunció agresión de su exenamorado, un conocido tiktoker que le arrancó hasta la uña

Los casos de violencia contra la mujer siguen visibilizándose. Una jovencita de 18 años denunció haber sufrido maltratos por parte de su exenamorado, quien le agredió físicamente en más de una oportunidad, durante dos años de relación.

Según cuenta, el agresor, a quien por temor no quiere brindar la identidad de su nombre, es un conocido tiktoker, que tiene más de 100 mil seguidores en su red social.

La joven narró los fuertes episodios de violencia que vivió por parte de su expareja, al punto de arrancarle la uña. Además el sujeto no solamente la agredió físicamente, sino psicológicamente amenazándole de que no diga nada a su familia.

"Me amenazaba para que yo no alzara mi voz, me alejó de todos mis amigos y amigas, se refería mal de ellas, todo esto acabó mal, en una discusión, me jaloneó e hizo que mi uña se saliera. Ese fue el dolor más insoportable que pude pasar", expresó a Buenos Días Perú.

PIDE GARANTÍAS PARA SU VIDA

Además, contó otro episodio de violencia que en plena vía pública la agarró a patadas. El hombre sigue insistiendo en contactarla con ella, quien le ha interpuesto una denuncia, sin embargo las garantías de protección le han sido esquivas.

"Lo único que pide es orden de alejamiento, garantías, fui a la comisaría, me dijeron que todo es una demora. Tengo mucho miedo, no salgo de mi casa, y si lo hago, salgo acompañada. Temo mucho por mi vida", relató.