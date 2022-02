Menores desaparecidas afirman que lograron escapar de mafia de prostitución

Las dos menores desaparecidas tras acudir a un curso de belleza, fueron halladas tras cuatro días de calvario para las madres. Agentes policiales llegaron a la vivienda de las adolescentes para realizar las diligencias.

Según dijeron las jovencitas, lograron escapar de una mafia de prostitución. Entre lágrimas, las menores, que desaparecieron el 14 de febrero, se reencontraron con sus familiares, quienes acudieron hasta la Depincri, Chorrillos.

"Yo siempre he andado con ella, no se me ha desaparecido ni una noche", expresó la progenitora, quien indicó que su hija llegó al Perú hace un mes.

Las madres de familia estuvieron un día antes en el set de Buenos Días Perú, donde habían anticipado sus sospechas, que las adolescentes fueron captadas por mafias de explotación sexual.