Youtubers Ricardo Mendoza y Jorge Luna también ofendieron a familia Ballumbrosio

Luego de la reciente denuncia contra los humoristas Ricardo Mendoza y Norka donde se burlan de una agresión sexual a una menor de edad en el transporte público, el artista musical Pudy Ballumbrosio señaló también que su familia afrodescendiente fue víctima de ofensas por los conductores de "Hablando Huevadas".

"Nos cayó como un baldazo de agua fría, porque no somos personas que vamos por la calle molestando o llamando la atención. Lo que transmitimos es cultura", indicó Pudy Ballumbrosio Guadalupe en entrevista con Buenos Días Perú.

Según cuenta, se indignó cuando Jorge Luna y Ricardo Mendoza utilizaron en su show una conversación que habría protagonizado su papá Ballumbrosio con un censista en 2017, donde le habría afirmado que su familia es blanca.

"Estos chicos se quedaron sin creatividad para hablar de la mamá, de los hijos, de todos diciendo de la A hasta la Z, si no tienen cómo llevarse un pan a la boca, no teniendo creatividad, mejor que no hagan nada", expresó.