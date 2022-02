Asaltan a productor de leche y le rompen la cabeza para robarle camioneta de alta gama

Un hombre que trabaja como productor de leche vivió momentos de terror al sufrir el robo de su camioneta Hilux, donde trasladaba 150 litros de lácteos.

Cámaras registraron cómo tres hampones a bordo de un auto negro lo interceptan y lo atacan con un arma, rompiéndole la cabeza en la zona de El Dorado, en Puente Piedra, todo con el propósito de robarle su vehículo.

Producto de la violencia, la víctima terminó ensangrentada y con enorme cicatriz en la cabeza. "Eran dos venezolanos y un peruano, de frente me atacaron, no me dieron ninguna oportunidad, una persona me disparó al cuerpo y con lisuras me amenazaban pidiéndome la llave", expresó a Buenos Días Perú.

Pese a que el robo ocurrió el 29 de enero, hasta la fecha, no ha podido encontrar su vehículo.

GOLPE ECONÓMICO

Indicó que la camioneta, valorizada en 22 mil dólares, es una herramienta importante de su trabajo para repartir alimentos de la ganadería. Con su unidad, transporta litros de leche a diario, y ahora lo hace con mototaxi.