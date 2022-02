Sobreviviente de Los Malditos del Rolex cuenta cómo su reacción lo salvó de la muerte

En exclusiva, Buenos Días Perú conversó con el empresario peruano Sandro Monteblanco, sobreviviente de tres disparos a manos de un delincuente extranjero, quien estaba decidido a arrebatarle su reloj Rolex en el distrito de Miraflores.

Según contó, a su salida de un conocido supermercado del distrito, apareció el criminal que estaba decidido a matarlo, sin embargo, gracias a su rápida reacción no logró su cometido.

"La persona que me disparó, apuntó su arma contra mí y me dijo te vas a morir. Le respondí: 'tranquilo, llévate el reloj'. A mí me quedaba clarísimo que me iba quitar la vida. La pistola estaba en mi pecho, por eso reaccioné", relató.

Agregó que días previos no sintió nada extraño o que haya sido víctima de un seguimiento. "Soy cauteloso, siempre soy consciente, pero sí han estado coordinados. Yo conocía de esta banda de delincuentes, pero me sentía seguro", señaló.

LABOR PNP

El empresario agradeció el trabajo de investigación de la Policía, luego de que ayer fue detenido uno de los sujetos implicados en este atraco. "Está haciendo una magnifica labor e investigación, están dos pasos adelante", resaltó.

"Hay un sujeto detenido pero también ha dejado entrever que la persona que disparó no se encuentra en el país", dijo.