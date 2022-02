Hombre propina brutal paliza a estilista, tras venderle a su esposa extensiones contaminadas

Karin Suaréz es una clienta que realizó una denuncia tras comprar extensiones en un salón de belleza, que se encontraban contaminadas e infectadas por piojos y liendres, causándole una gran molestia.

Sin embargo, el estilista que le vendió las extensiones, manifiesta que “las extensiones habían sido manipuladas en otro lugar y que ellos no podían garantizar, que las extensiones habían salido de su local con estos bichos”.

Lamentablemente, la incomodidad se convirtió al final en una paliza hacia el estilista, por parte del esposo de la clienta. Se trata del señor Fritz Moreno Cossio, quien enfrenta a uno de los trabajadores del establecimiento ubicado en Miraflores, con patadas y puñetes.

No obstante, el señor Fritz admite que la golpiza propinada no es justificada. “Fui insultado, fui denunciado de un modo difamatorio, donde él indica que yo lo he denunciado y eso jamás. Yo lo único que he hecho es decirle a él, porque manda mensajes intimidadores a mi esposa sobre este tema si ya estaba zanjado”, agrega el señor Fritz

“No entendí por qué razón después de habernos devuelto el dinero de todo este atropello que hizo continuaba enviando mensajes”, continúa agregando el esposo de la agraviada.

Dentro de estos mensajes, de forma tajante que no hable mal de la marca, pues soltará todo lo que se dice de la pareja.

Asimismo, tras la devolución del dinero, la pareja realizó una pequeña investigación, en el que descubrieron que la peluquería ya contaba con una denuncia entre los años 2019-2020, la cual tiene la modalidad de malograr su trabajo y ocasionar problemas.

La pareja puso una denuncia tras haber recibido este tipo de mensajes, por el delito de tentativa de estafa. Ante esto, el señor Fritz manifiesta que después de las amenazas se han visto obligados a ir al establecimiento, donde el estilista lo insulto mencionando que “esta basura ya volvió”.

Sin embargo, el estilista Marlo Rojas señala que la agraviada había llevado las extensiones a otro lugar, para hacerle un cambio, algunas modificaciones y que por ese motivo él no puede garantizar, que las extensiones hayan salido contaminadas de su local.