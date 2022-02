Comas: Gimnasios alteran tranquilidad de los vecinos con música a alto volumen

En el distrito de Comas, un gimnasio decidió realizar actividades al aire libre en un parque, a pesar de las quejas de los propios vecinos, quienes no tienen tranquilidad y viven quejándose por el alto volumen de los parlantes. Además, los propios vecinos indican que el parque que han tomado no es lugar para hacer ejercicio.

Cabe señalar que, el alto volumen de los parlantes inicia a las 6 de la mañana, haciendo que los vecinos no puedan dormir tranquilos, por lo que se encuentran cansados de esta situación, en el que han llegado a realizar sus quejas en el municipio, pero no obtienen ninguna respuesta al respecto.

Asimismo, los vecinos no se muestran en contra del deporte, ni que los participantes de esta actividad lo que hagan, pues solicitan que exista un mejor control del volumen, pues resulta ser bastante molesto para los vecinos del parque, pues la vibración del ruido se siente en las casas.

No obstante, los propios vecinos del parque Manhattan, se acercaron a conversar con ellos, sin embargo, se niegan a realizar de forma ordenada y organizada sus actividades. Mientras tanto el problema no solo persiste a tempranas horas de la mañana, pues también lo hacen en horas de la tarde y en la noche, sus ejercicios.

Por otro lado, los vecinos manifiestan que no solo es la bulla ensordecedora que generan, sino también la suciedad de las personas al botar la basura.

Además, el programa de “Buenos Días Perú” le pregunto a los vecinos ¿si las personas que efectuaban estas actividades son de la zona?, lo que respondieron que no.

A pesar de ello, los vecinos han intentado llegar a un acuerdo, pero no obtuvieron resultados. Incluso, las personas que se encuentran haciendo estas actividades no cuentan con el permiso de la municipalidad.

Por último, las participantes que realizan estos ejercicios, piden que no se les quite el deporte, pues a ellos les hace bien y es salud. Mientras que, los vecinos no se muestran en contra que las personas hagan deporte, si no piden que bajen un poco el volumen de los parlantes.