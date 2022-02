Policía pierde el control y choca contra auto, taxista denuncia que no quiso hacerse cargo

Cámaras de seguridad de Chorrillos registraron el momento en que un patrullero impacta a toda velocidad contra un vehículo y lo deja destrozado. El hecho ocurrió en el jirón Picopalla al promediar las 5 y 30 de la mañana.

El propietario del auto es un taxista, quien está mortificado debido que tiene que ir hasta la comisaría para sentar una denuncia. Sin embargo, lo que más le ha indignado es que desde que ocurrió el accidente ningún efectivo policial se ha acercado para levantar el acta.

El afectado cuenta que su trabajo de taxista le ayuda a llevar un dinero diario a su familia, ya que es el único sustento de la casa. Ahora tendrá que esperar unas semanas hasta que arreglen el vehículo que es alquilado.

NO SE HIZO CARGO

"El policía se puso mal con nosotros, y no quiso hacerse responsable directo de esto. Nosotros nos vamos a encargar con otros que no nos hagan problema, no dijo", relató otro chofer, cuyo auto también sufrió daños.