Denuncian negligencia médica en Instituto Materno Perinatal por muerte de recién nacida

Familiares de Elizabeth Anticona Contreras denuncian la muerte de su bebé recién nacida debido a una negligencia médica en el Instituto Materno Perinatal (antes Maternidad de Lima). Según dijeron, hasta ahora no han podido ver el cuerpo de la pequeña y tampoco saben sobre el estado de salud de la madre.

"Ella estaba bien, llegó al hospital y entró a sala de parto. Ella le decía a la enfermera que era cesárea; de pronto no sé qué pasó (...) Me dijeron que demoraría aproximadamente una hora. Luego salió la enfermera y me dijo que todo estaba bien", contó la amiga de Elizabeth, quien fue su acompañante.