Breña: motociclista casi muere asfixiado por cable suelto que le enredó el cuello cuando manejaba

Un motociclista sufrió un terrible accidente a causa de un cable de telecomunicaciones que estaba suelto en la vía pública de Breña. Cámaras de seguridad captaron cuando el joven transitaba con normalidad hasta que pierde el control, luego de que el cable enredara su cuello.

Tras ello, el conductor quien se estaba asfixiando, pierde el control e impacta con un vehículo estacionado.

"El cable sigue amarrado ahí. El cable comienza a enredarse en mi cuello, me estaba asfixiando, y ahí es donde pierdo el control, lo único que hago es tratar de no impactar a dos niños que estaban ahí, y felizmente no pasó eso", indicó.

IMPOSIBILITADO DE TRABAJAR

El agraviado fue identificado como Jorge Luis Guzmán García, quien relató que se encuentra perjudicado puesto que al ser el sustento de su familia, ahora está imposibilitado de trabajar.

"No es justo, esto ha podido pasar a mayores. En las cámaras se ve que estoy manejando en mi carril derecho. El cable estaba expuesto, desde arriba. A mí me ha perjudicado. No puedo movilizarme porque me duele demasiado", expresó a Buenos Días Perú.

Indicó que el cable pertenecería a la empresa Movistar, que "hasta ahora no se ha comunicado con él".